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Batman'da su sıkıntısı için 2 yeni su kuyusu devreye alınacak - Son Dakika
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Batman'da su sıkıntısı için 2 yeni su kuyusu devreye alınacak

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman'da yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için 2 su kuyusunu daha devreye alacaklarını söyledi. Canalp, yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti. İlave sondaj kuyularıyla kente günlük 8 bin 600 metreküp su takviye yapılacağını ve kaçak su kullanımıyla da mücadele ettiklerini ifade etti.

Batman\'da su sıkıntısı için 2 yeni su kuyusu devreye alınacak
30.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:33
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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman'da yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için 2 su kuyusunu daha devreye alacaklarını söyledi.

Vali Canalp, Korik Mahallesinde devam eden içme su şebekesi hattı döşeme çalışmasını yerinde inceledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Canalp, yaz aylarında Batman'da su sıkıntısının yaşandığını ve sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

"Genel olarak Batman'ın su probleminin çözümüne ilişkin çok esaslı ve çok köklü bir çözümümüz var. Ancak bu esaslı çözüme kavuşana kadar Batman'ın su ihtiyacını gerektiği şekilde desteklemek anlamında ara çözümlere de ihtiyacımız var." diyen Canalp, iki sondaj kuyusunun daha devreye alınacağını kaydetti.

İlave sondaj kuyularından kente günlük 8 bin 600 metreküp su takviye yapılacağını anlatan Canalp, ayrıca kaçak su kullanımıyla da mücadele ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'da su sıkıntısı için 2 yeni su kuyusu devreye alınacak - Son Dakika
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