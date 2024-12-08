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'BU ZAFER HEPİMİZİNDİR'

\'BU ZAFER HEPİMİZİNDİR\'

'BU ZAFER HEPİMİZİNDİR'Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Batman'da yaşayan Suriyeliler, Gülistan Caddesi'nde kutlama yaptı.

08.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
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'BU ZAFER HEPİMİZİNDİR'

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Batman'da yaşayan Suriyeliler, Gülistan Caddesi'nde kutlama yaptı. Sık sık tekbir getiren grup adına açıklama yapan Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Sevim, bugünün tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "Bu meydandaki kardeşlerimin gözlerinde 70 yıllık zulmün intikamını görüyorum. 12 yıldır çok bedel ödedik. Suriye davası ve Suriye devrimi ümmetin bir parçasıdır. Yarımız Halep'tir, yarımız Antep'tir. Yarımız Kamışlı'dır, yarımız Nusaybin'dir. Suriye'de 700 bin insanımızı kaybettik. Bu zafer hepimizindir. Hepimiz Emevi Cami'sinde namaz kılmaya ant etmişiz. Bu zafer inşallah ümmet coğrafyasındaki diğer mazlum halklarımız için bir öncü, bir kıvılcım, bir zafer muştusu olacaktır inşallah" dedi.

'TÜRK VE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

13 yıldır Batman'da yaşayan Suriyeli İbrahim Bitar (23) ise "Buradan Türk kardeşlerimize ve Kürt kardeşlerimize sesleniyoruz. Suriye'de kurtuluş oldu ve bizim Beşar Esad gitti. Allah'a bin şükürler olsun. Ben bir Suriyeli olarak Türkiye'de 13 yıldır kalıyordum. Allah'a şükür 13-14 yıldır Suriye savaşın içindeydi ve Allah'a şükür bugünden sonra kurtuldu. Allah'ın izniyle bizim oralar düzelirse ve güzel olursa, bütün halk dönecek ama dönsek bile Türk milletinin kıymeti var bizde. Onlar hep bizim kardeşlerimizdir. Onlar bizi Türkiye'ye aldılar. 14 yıl bizi savundular burada. Allah onlardan bin defa razı olsun. Cumhurbaşkanından, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun bizi aldığı için. Halktan Allah razı olsun çünkü onlar bizimle yaşadı. Biz onlarla yemek yedik. Biz onlarla kaldık. Biz Türk ve Kürt kardeşlerimizi çok seviyoruz. Biz hepimiz biriz. Müslüman, ümmet kardeşiyiz. Muhammed kardeşleriyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Müslümanların bize yaptıkları iyilikler için çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Gülistan Caddesi, Batman, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

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