Batman\'da Ücretsiz Kanser Taraması

Batman'da belediye tarafından ücretsiz kanser taraması hizmeti veriliyor.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğiyle Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü binasında yapılan taramalarda meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik erken teşhis imkanı sağlanıyor.

Taramalar kapsamında 40-69 yaş arası kadınlara mamografi ile meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere ise kolon kanseri taraması yapılıyor.

Taramalarda HPV ve DNA testi de ücretsiz uygulanıyor.

Randevu ve sıra bekleme zorunluluğu olmadan sunulan hizmette erken teşhis ve kansere karşı farkındalığın artırılması hedefleniyor.