Batman\'da UMKE Personeline Eğitim Kampı

Batman'da Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE) personeline yönelik eğitim kampı düzenlendi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kıra Dağı Mesire alanında 40 UMKE personeline yönelik 3 günlük eğitim kampı gerçekleştirildi.
Eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra sahada uygulamalı tatbikatlar da yapılarak afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklar pekiştirildi.
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