Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.