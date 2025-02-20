Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettikleri bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
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