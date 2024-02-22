Batman'ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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Batman'ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu

Batman'da yağmur sonrası kısa sürede yoğunlaşan sis, şehrin üzerini kaplayarak görsel şölen oluşturdu. Sis, yer yer görüş mesafesinin düşmesine neden oldu ancak ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Sürücüler, azalan görüş mesafesine dikkat ederek ilerledi. Sis, şehir merkezi, Batıraman Dağı ve Dicle Nehri üzerinde güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

22.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Batman'ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu

BATMAN - Batman'da yağmur sonrası kısa sürede yoğunlaşan sis, şehrin üzerini kaplayarak görsel şölen oluşturdu.

Yer yer görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis ulaşımda herhangi bir aksaklığa neden olmadı. Görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerlediği görüldü.

Kentte yağmur sonrası etkili olan sis, bir süre sonra şehir merkezinin yanı sıra Batıraman Dağı ve Dicle Nehri üzerini kaplayarak güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Batman\'ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'ı kaplayan sis görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
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