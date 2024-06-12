Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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