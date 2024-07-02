Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin Yüceköy köyünde ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Müdürlüğü personeli, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Muhtar Hüseyin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığının koordinesinde yangına hızlı müdahale edildiğini söyledi.
Yılmaz, "Saat 21.30 sıralarında başlayan yangının söndürülmesi için görevli ekipler ve köylüler canla başla çalıştı. Yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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