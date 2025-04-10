Bayburt KYK Yurdu'ndaki Olay Asılsız Çıktı - Son Dakika
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Bayburt KYK Yurdu'ndaki Olay Asılsız Çıktı

DMM, Bayburt KYK yurt mescidindeki bıçaklı saldırı iddiasının gerçek olmadığını açıkladı.

10.04.2025 00:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bayburt KYK Kız Öğrenci Yurdu mescidinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırıya uğradığı ve olayın örtbas edilmeye çalışıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bayburt'taki kız öğrenci yurdunda, bir öğrencinin mescitte bulunduğu sırada kendisini hafif şekilde yaraladığı, hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrenciler yaşanan olayı farklı yorumlamış ve eylem düzenlemiştir. Öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Kaynak: AA

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