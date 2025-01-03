Bayburt'ta Dilencilik Operasyonu

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Bayburt'ta dilencilik operasyonunda 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kentin işlek noktalarında duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen iki kişinin üzerinden çıkan paraya el koydu, Kabahatler Kanunu gereğince işlem yaptı.

Açıklamada, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerin periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.