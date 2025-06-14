Bayburt'ta İmamoğlu'na Destek Mitingi - Son Dakika
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Bayburt'ta İmamoğlu'na Destek Mitingi

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14.06.2025 14:17  Güncelleme: 14:45
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Bayburt\'ta İmamoğlu\'na Destek Mitingi
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle Bayburt'ta düzenlenen mitingde vatandaşlar desteklerini dile getirdi. Katılımcılar, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını ve Türkiye'deki ekonomik sorunlara vurgu yaptılar.

(BAYBURT) - Bayburtlu bir vatandaş, "İmamoğlu'nun tutuklanması, öteki başkanların tutuklanması.. İmamoğlu'nu ben televizyonda görmeyince özlüyorum. O benim kardeşim. 'İmamoğlu çalışmasın, millet mutlu olmasın' diye biz İstanbul'da oturanları, Türkiye'yi cezalandırıyorlar" derken bir başka vatandaş da " Ekrem İmamoğlu'na çok yazık oldu. Çalışıyordu, iyilerin bu dünyada yeri yok. Çalacaksan, çırpacaksan senin yerin olur" ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Bayburt'ta yapılıyor. ANKA Haber Ajansı ekipleri, miting alanına gelen vatandaşların görüşlerini aldı. Bir vatandaş, "Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını, cumhurbaşkanımız olmasını istiyoruz" dedi.

"İmamoğlu'nun da Özel'in de arkasındayız"

Bir başka vatandaş, "İnşallah emeğimiz boşa gitmeyecek, İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak. Artık buraya kadar yeter diyoruz. Çocuklarımız işsiz, atanamıyor, dereceye giren çocuklar atanamıyor. Bunların düzelmesini istiyoruz. İmamoğlu'nun da Özel'in de arkasındayız. Kadınlar öldürülmesin, çocuklarımız aç" diye konuştu.

"İmamoğlu'nu ben televizyonda görmeyince özlüyorum"

Aslen Bayburtlu olduğunu fakat İstanbul'da yaşadığını söyleyen bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Her yıl 3 ay burada evim var buraya geliyorum. Bir şanstı mitinge rastladım. Tansiyonum düşük olduğu helde mitinge geldim. Gelemiz lazım. Emeklilerin durumu kötü. İşçiler grev yapıyor, onların alacağı parayı söylüyor İzmir Belediye Başkanı artık emekliler dilenciden de kötü. Çevremdeki insanlar aç, çocuğuna şeker alamıyor. Yardım etmeyi seviyorum ama genç annelerden çekiniyorum. Tabi ki herkes aç. Kiracılar perişan... Adalet yok olmuş. İmamoğlu'nun tutuklanması, öteki başkanların tutuklanması.. İmamoğlu'nu ben televizyonda görmeyince özlüyorum. O benim kardeşim. Bayburt'ta basın müzesinde tanışmıştık. Cezası olmadan bir insan yakalanır mı? İmamoğlu çalışmasın, millet mutlu olmasın diye biz İstanbulda oturanları, Türkiye'yi cezalandırıyorlar. Öbür belediye başkanları da aynı şekilde. Bu seneye kadar neden hiçbir CHP'li belediye başkanı tutuklanmadı? Önceden hep DEM Partilileri tutukluyorlardı. Şimdi DEM Parti ile demleniyorlar. Anayasa tazeliyecekler şimdi DEM iyi. Gaziosmanpaşayı herkes biliyor."

"İyilerin bu dünyada yeri yok. Çalacaksan, çırpacaksan senin yerin olur"

Bayburt'un Harmanözü Köyü'nden mitinge gelen bir vatandaş, "Köylü geçinemiyor. 82 yaşına giriyorum böyle bir pahalılık görmedim ben şimdiye kadar. Denetim yok. Baştaki adam zaten almış başını gidiyor zaten kimseden haberi yok. Ondan sonra fakirlik... Fakir geriye gidiyor zengin de zengin oluyor. Alıyor dolduruyor içeriye bugün beş liraysa yarın 10 liraya veriyor... Ekrem İmamoğlu'na çok yazık oldu. Çalışıyordu. İyilerin bu dünyada yeri yok. Çalacaksan, çırpacaksan senin yerin olur" diye konuştu.

"Bir Türk olarak, Müslüman olarak üzülüyorum"

55 yıldır yurt dışında yaşadığını belirten bir vatandaş, "Ortada dönen dolapları görüyoruz. Ben aslında yurtdışında kalıyorum ve hiçbir partiye üye değilim. Ben burada oy kullanmıyorum, 55 yıldır yurtdışındayım. Fakat gördüğüm kadarıyla gidişat hiç iyi değil.  Demokrasinin, hukukun bittiğini gözlemliyorum. Hiçbir ülkede böyle bir haksız hukuksuzluk yok. En son Gaziosmanpaşa'da gördük. Olamaz böyle birşey... Bir Türk olarak, müslüman olarak üzülüyorum. Çaykara'dan çıktım geldim. Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için geldim. Yıllar sonra Bayburt'ta yapılan bu mitinge gelmenin şerefini yaşıyorum" ifadesini kullandı.

"Onlar harçlıksız bırakıyor mu torunlarını"

Mitinge torunları ve çocukları için geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Ekonominin durumu nasıl iyi olacak bunu ben anlamış değilim. Şu anki mitinge çocuklarımız gençlerimiz için geldim. Elimizden gelen tek şey vatandaş rahat yaşasın diye geldik. Torunlarla birlikte geldik. Şimdi ben bu torunları nasıl harçlıksız bırakacağım? Onlar harçlıksız bırakıyor mu torunlarını? Kendi torunları yurt dışında. Bizim torunlarımız ne olacak, ölecek... Öyle bir dünya yok" dedi.

"Çalışanları içeri alıyorlar"

Bir başka vatadaş ise, "Mitingler güzel. Daha başarılı olmamız lazım. İmamoğlu'nu haksız yere tuttular içeride. Bu kanunsuz. Devletin gücünü kullandılar, adamı aldılar içeri. Çalışanları zaten içeriye alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta İmamoğlu'na Destek Mitingi - Son Dakika

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