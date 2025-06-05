Bayburt'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları sahte para konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şingah Mahallesi'ne kurulan hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi.
Ekipler, besicileri hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirerek broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Polis Hayvan Pazarında Uyardı - Son Dakika
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