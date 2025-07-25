Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Danişment köyünde, İbrahim K. idaresindeki 69 AR 709 plakalı otomobil ile Talip Y'nin kullandığı FTY 300 yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İbrahim K. ile araçlarda bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayburt'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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