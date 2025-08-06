Bayburt\'ta Yaralı Puhu Tedavi Ediliyor

Bayburt'ta bir kişinin dağlık alanda yaralı halde bulduğu puhu, tedavi altına alındı.

Gümüşsu köyü muhtarı Resul Kapı, kırsalda gezdiği sırada yaralı halde bir puhu buldu.

Puhuyu yaşadığı köye getirerek yaklaşık bir hafta bakımını sürdüren Kapı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, tedavi edilerek tekrar doğaya bırakılacak puhuyu veterinere götürmek için koruma altına aldı.

Resul Kapı, AA muhabirine, dağlık alandaki puhuyu bitkin durumdayken bulduğunu belirterek, "Köyde bir hafta baktım. Şu anda Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. Alıp gerekli tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacaklarını söylediler." dedi.

Kapı, puhuyu genellikle et ile beslediğini ifade ederek, "Yaklaşık bir haftadır benimle. Adını 'Boncuk' koydum. Çok da alıştık ama doğaya, yuvasına dönmesi lazım. İnşallah yeniden köyümüzde sağlıklı bir şekilde görürüz." diye konuştu.