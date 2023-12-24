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Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Bayburt'ta yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bayburt\'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
24.12.2023 - 21:21,
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Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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