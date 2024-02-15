Bayburt'ta Yöresel Yiyecekler Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayburt'ta Yöresel Yiyecekler Tanıtıldı

Bayburt\'ta Yöresel Yiyecekler Tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı' kapsamında Bayburt'ta öğrencilerin katılımıyla yöresel yiyecekler tatma ve tanıtma etkinliği düzenlendi. Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler tarafından yapılan yöresel tatlar ziyaretçilere ikram edildi. Programa Aydıntepe Kaymakamı, Belediye Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve veliler de katıldı.

15.02.2024 12:37  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında Bayburt'ta yöresel yiyecekler tatma ve tanıtma etkinliği gerçekleştirildi.

Okullarda sağlıklı beslenme kültürünün oluşmasını sağlamak, öğrencileri geleneksel tatlarla buluşturmak ve gıda israfına yönelik bilinçlendirme sağlamak amacıyla kentteki okullarda öğrencilerin katılımıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından yöresel yiyeceklerin tanıtımı yapıldı.

Program kapsamında öğrencilerin yaptığı tatlı çorba, ziron, herse, kalacoş, Bayburt ketesi, lor dolması ziyaretçilere ikram edildi.

Etkinliğe Aydıntepe Kaymakamı Fırat Böçkün, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Bayburt, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Yöresel Yiyecekler Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 14:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Yöresel Yiyecekler Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement