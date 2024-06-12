Bayburt Valisi Eldivan, Asayiş Çalışmalarını Değerlendirdi

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentte yürütülen genel asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eldivan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, Bayburt'u asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Valilik, emniyet ve jandarma birimleriyle bütünlük içerisinde tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Asayiş olayları konusunda 2023'ün ilk 5 ayında 781 olay meydana geldiğini, alınan tedbirlerle bu rakamın 2024'ün ilk 5 ayında yüzde 27 oranında düştüğünü belirten Eldivan, aynı zamanda bu olayların yüzde 98'inin de aydınlatıldığını aktardı.

Bölgede aranan şahıslara yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Eldivan, "2023 yılı ilk 5 ayında 135, 2024 yılının aynı döneminde 181 şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı yüzde 34 artmıştır. 2023 yılının ilk 5 ayında, 162 bin 754, 2024 yılında 310 bin 399 şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artış sağlanmıştır." dedi.

Eldivan, uyuşturucuyla mücadele konusunda da geçen yılın ilk 5 ayına göre operasyon oranının yüzde 62, yakalanan şahıs sayısının da yüzde yüz arttığını ve NARKOREHBER etkinliklerinin de artarak devam ettiğini anlattı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonların da devam ettiğini aktaran Eldivan, şunları söyledi:

"2024 yılı ilk 5 aylık dönemde FETÖ üyesi olmak suçundan 4 farklı operasyonda 4 kişi, PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlamak suçundan 1 operasyonda 1 kişi, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 farklı operasyonda 2 kişi olmak üzere toplamda 7 şahıs gözaltına alınmış ve şahısların adli mercilere sevki sağlanmıştır. Geçen seneki ilk 5 ay mukayese edildiğinde yapılan operasyon sayısının yüzde 16,6 arttığı görülmüştür. 7 internet sitesinin erişimi engellenmiş, 5 şüpheliye sosyal medya hesaplarından işlem yapılmıştır. 2023 yılı ile 2024 yılı ilk 5 ay mukayese edildiğinde işlem yapılan site sayısının yüzde 600 arttığı görülmüştür."

Eldivan, kaçakçılık, organize ve mali suçlar kapsamında 20 olayda 65 şüpheliye işlem uygulandığını, göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda ise düzenlen 14 operasyonda yakalanan 32 şüphelinin deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Trafikte emniyet ve güvenliğin sağlanması için trafik denetimlerinin aralıksız yapıldığını ifade eden Eldivan, şunları kaydetti:

"2024 yılı ilk 5 aylık dönemde 40 bin 131 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup eksikliği tespit edilen 3 bin 4 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir. Yapılan bu denetimler kapsamında 145 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiş, 29 şahsın sürücü belgesi veya takograf kartına el konulmuştur. 2023 yılı ilk 5 aylık dönem kıyaslandığında denetlenen araç sayısı 37 bin 975'ten 53 bin 999'a çıkartılmış ve denetlenen araç sayısında yüzde 42 civarında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında ilk 5 aylık dönem kıyaslandığında eğitim verilen yaya, sürücü ve öğrenci sayısı 4 bin 761'den 6 bin 350'ye çıkartılarak yüzde 33 artırılmıştır."