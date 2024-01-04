Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, öğrencilere tecrübe sohbetleriyle ilham verdi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi'ndeki öğrenci topluluklarının düzenlediği "Tecrübe Sohbetleri" programına katıldı.

Üniversitede düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali Eldivan, meslek hayatı boyunca edindiği tecrübelere değinerek, karar verme ile tecrübe arasında hassas bir denge olduğunu söyledi.

Eldivan, öğrencilere denemekten ve girişimci ruhtan ödün vermeden hedeflerine yürümeleri gerektiğini tavsiye etti.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise programla gençlikten tecrübeye uzanan başarı yolunun öğrencilere referans olduğunu vurguladı.