 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, öğrencilere tecrübe sohbetleriyle ilham verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, öğrencilere tecrübe sohbetleriyle ilham verdi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi'ndeki öğrenci topluluklarının düzenlediği 'Tecrübe Sohbetleri' programına katıldı. Vali Eldivan, öğrencilere meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri anlatarak, karar verme ve tecrübe arasındaki dengeye dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise programın gençlikten tecrübeye uzanan başarı yolunu öğrencilere referans olarak gösterdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, öğrencilere tecrübe sohbetleriyle ilham verdi
04.01.2024 - 14:24,
Abone Ol

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi'ndeki öğrenci topluluklarının düzenlediği "Tecrübe Sohbetleri" programına katıldı.

Üniversitede düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Vali Eldivan, meslek hayatı boyunca edindiği tecrübelere değinerek, karar verme ile tecrübe arasında hassas bir denge olduğunu söyledi.

Eldivan, öğrencilere denemekten ve girişimci ruhtan ödün vermeden hedeflerine yürümeleri gerektiğini tavsiye etti.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise programla gençlikten tecrübeye uzanan başarı yolunun öğrencilere referans olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bayburt Üniversitesi, Bayburt Valiliği, Mustafa Eldivan, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, öğrencilere tecrübe sohbetleriyle ilham verdi - Son Dakika


14:48
İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Son Dakika
14:48 İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:22:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, öğrencilere tecrübe sohbetleriyle ilham verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement