Bayındır'da Bisiklet Turu Coşkusu

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turu gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önünde başlayan tura yaklaşık 350 kişi katıldı. Ergenli Köprüsüne kadar pedal çeviren katılımcılar tekrar başlangıç noktasına dönerek tutu tamamladı.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de sağlıklı nesillerin önemine dikkati çekti.

Tura katılanlardan Burak Yazgı ise tur için İzmir'in Bornova ilçesinden geldiğini ifade ederek, çocuk ve gençlerin katılımının yüksek olduğunu söyledi.

???????Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.