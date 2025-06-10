İzmir'in Bayındır ilçesinde çöp alanında çıkan yangın söndürüldü.
Buruncuk ile Yakacık mahalleleri arasındaki çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 2 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bayındır'da Çöp Alanındaki Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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