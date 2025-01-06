Bayraklı Belediyesi, 2024'te 650 Ton Atık Geri Dönüştürdü

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, 2024'te ilçe genelinde yürütülen atık yönetimi çalışmaları ile 650 ton karışık ambalaj atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdı. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çevreyi korumak ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak için çevre dostu projelerle imkanlarımız dahilinde geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kurulan mobil atık getirme merkezleri ilr vatandaşlar; kağıt, metal, plastik, cam, elektronik atıklar, atık pil ve bitkisel yağ gibi malzemeleri teslim edebiliyor. 2024 yılında tüm noktalardan toplanan 650 ton atık, ayrıştırıldıktan sonra ekonomiye kazandırıldı.

Atıklar, Belediye'nin Doğançay Şantiyesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getiriliyor. Burada 13 farklı kategoride ayrıştırılan atıklar, mevzuata uygun şekilde geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Böylece geri dönüşüme kazandırılıyor ve ekonomiye katkı sağlanıyor. Ayrıca ekipler; okullar, iş yerleri ve resmi kurumlardan da geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne '(0232) 477 20 00 telefon' numarasından ulaşabiliyor.

"Yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geri dönüşüm, sadece çevreyi korumak değil, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak demek. Bayraklı Belediyesi olarak, bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı da geri dönüşüm malzemelerini mobil atık merkezlerine bırakmaya ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'müzle iletişime geçerek geri dönüşüme katılmaya davet ediyoruz. Hep birlikte gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.