Bayraklı Belediyesine Vahşi Depolama Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğançay Mahallesi'ndeki bir arazide "vahşi depolama" yapıldığı gerekçesiyle İzmir'in Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.

"VAHŞİ DEPOLAMA" TESPİT EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.

ÇEVRE KANUNUNA AYKIRI BULUNDU

Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandı.

Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.