Bayraklı Belediyesine Vahşi Depolama Cezası - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesine Vahşi Depolama Cezası

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Çevre Bakanlığı, Bayraklı Belediyesi'ne vahşi depolama nedeniyle 3.7 milyon lira ceza kesti.

08.04.2025 11:16  Güncelleme: 11:46
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğançay Mahallesi'ndeki bir arazide "vahşi depolama" yapıldığı gerekçesiyle İzmir'in Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.

"VAHŞİ DEPOLAMA" TESPİT EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.

ÇEVRE KANUNUNA AYKIRI BULUNDU

Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandı.

Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.

Bayraklı Belediyesine Vahşi Depolama Cezası
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesine Vahşi Depolama Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gakko 23:
    yahu bakanlık İzmir çöp içinde yaşamaktan memnun ne diye karışıyorsunuz alan memnun satan memnun. 3.2 milyon. ya ödemez veya İzmir halkı cebinden verir. yeterki sağ parti kazanmasın isterseniz Türkiye’nin kanalizasyon unu İzmir’e aktarsınlar İzmir için farketmez 2 0 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    İhtiyaç sahibi birsürü yerler var.Köyler var dagıtsanız olmamıydı 1 0 Yanıtla
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