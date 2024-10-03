Bayraktaroğlu'ndan Kilis'te Denetim

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede bulunan komando birliklerine hitap eden Orgeneral Bayraktaroğlu, harekat alanlarında görevli birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme yaptı.

Açıklamada, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntülere de yer verildi.