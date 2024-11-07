Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer tarafından karşılanan Bayraktaroğlu Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bayraktaroğlu beraberindeki komutanlarla Valilikteki görüşmenin ardından Sezer'e çerçeveli Türk bayrağı hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Bayraktaroğlu'ndan Vali Sezer'e Ziyaret - Son Dakika
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