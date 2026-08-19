Bayraktaroğlu ve Barmou Telefon Görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Barmou ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.