Bayram Namazı Ziyaretleri

06.39-07.30-09.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Akçaabat'ın Cevizli köyünde kılacak. Özgür Özel, Cevizli mezarlığı ve köy evi ziyaretinin ardından Trabzon Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TRABZON)
07.07- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya İlçesi'ne bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
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