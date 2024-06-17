Bayram tatilinde 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 716 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bayram tatilinde 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 716 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 716 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, vatandaşlara aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

17.06.2024 08:49
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 716 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde; 726 trafik kazası meydana geldiğini, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 295 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, 289 bin 700 aracın denetlendiğini, 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldığını da açıkladı.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 716 kişinin ise yaralandığını bildiren Yerlikaya, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayram tatilinde 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 716 kişi yaralandı - Son Dakika

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