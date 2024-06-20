Bayram tatilinde 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bayram tatilinde 36 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişinin, bayram tatilinin başladığı günden bu yana ise toplam 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tatilin beşinci gününde 696 trafik kazası meydana gelirken, bin 205 kişi yaralandı. Yerlikaya, hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü ve kontrollerin 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

20.06.2024 10:15
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin beşinci gününde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişinin, bayram tatilinin başladığı günden bu yana ise toplam 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı tatilinde yapılan denetimler ve meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü belirten Yerlikaya, kontrollerin 24 saat esasına göre devam ettiğini kaydetti.

Bayram tatili başladığından bu yana geçen 5 günde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Yerlikaya, tatilin beşinci gününde 696 trafik kazası meydana geldiğini, toplam bin 205 kişinin yaralandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, 425 bin 63 aracın denetlendiğini, 23 bin 219 araca hız ve radar işlemi, 35 bin 990 araca ise diğer işlemlerin uygulandığını kaydederek, "Bayram tatilinin ilk beş gününde maalesef 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayram tatilinde 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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