Bayram tatilinde Balıklıgöl'e akın - Son Dakika
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Bayram tatilinde Balıklıgöl'e akın

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Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, Şanlıurfa'nın simgelerinden tarihi ve turistik Balıklıgöl'e akın etti. Kentte yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, Balıklıgöl'ü gezip balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları çekti.

13.04.2024 10:34
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Bayram tatilinde Balıklıgöl'e akın

ŞANLIURFA - Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, Şanlıurfa'nın simgelerinden tarihi ve turistik Balıklıgöl'e akın etti.

Bayram tatilinde Şanlıurfa, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Kente araçlarıyla gelen ziyaretçiler, yollarda ve otoparklarda yoğunluk oluşturdu. Kente ulaşan ziyaretçilerin ilk durağı Balıklıgöl oldu. Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı, balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi. Ülkenin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

Bayram tatilinde Balıklıgöl\'e akın
Kaynak: İHA

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram tatilinde Balıklıgöl'e akın - Son Dakika

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