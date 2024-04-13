Güncel

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İran\'dan İsrail\'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300 füze ve İHA ile saldırdılar

Bayram tatilinde Balıklıgöl'e akın

ŞANLIURFA - Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi, Şanlıurfa'nın simgelerinden tarihi ve turistik Balıklıgöl'e akın etti.

Bayram tatilinde Şanlıurfa, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Kente araçlarıyla gelen ziyaretçiler, yollarda ve otoparklarda yoğunluk oluşturdu. Kente ulaşan ziyaretçilerin ilk durağı Balıklıgöl oldu. Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı, balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları ile anı ölümsüzleştirdi. Ülkenin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.