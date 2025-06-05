Bayramda Trafik Güvenliği Uyarısı

Kastamonu Valiliği, bayram tatilinde yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, bayramların insanları ayırmak için değil, sevdiklerine kavuşturmak için var olduğu vurgulandı.

Sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılan paylaşımlarda, şu ifadelere yer verildi:

" Kurban Bayramı'nda yola çıkacak sevgili vatandaşlarımız, lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun. Yolun sonu bayram olsun."