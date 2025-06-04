Bayramda Ücretsiz Ulaşım

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları Kurban Bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda daha rahat seyahat yapmaları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, vatandaşlar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı mor otobüslerinden 6-9 Haziran'da ücretsiz olarak yararlanabilecek.