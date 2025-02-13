Bayramhacı Sağlık Turizmi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bayramhacı Sağlık Turizmi Toplantısı Yapıldı

Bayramhacı Sağlık Turizmi Toplantısı Yapıldı

Kocasinan Belediyesince Bayramhacı'da sağlık turizmi için fizibilite projesi toplantısı düzenlendi.

13.02.2025 13:18
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Kocasinan Belediyesince ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle yürütülen "Kocasinan Bayramhacı Bütüncül Sağlık Turizmi Fizibilite Projesi"nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinde düzenlenen toplantıda, bölgede yapılacak çalışmalar ve yatırımların fizibilite süreci ele alındı.

Çalışma ve yatırımların fizibilite sürecinin tamamlanmasıyla yatırım planlamalarına başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kapadokya'nın bir parçası olan ve Kayseri'den giriş kapısı konumunda bulunan Bayramhacı'nın, Türkiye ve uluslararası alanda sağlık ve turizm merkezi haline geleceğini belirtti.

Çolakbayrakdar, peribacalarıyla çevrili eşsiz güzellikteki Bayramhacı'nın termal su kaynaklarını Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bayramhacı'nın Kayseri'den Türkiye'ye, hatta uluslararası alanda bir merkez haline gelmesi için gerekli çabayı el birliğiyle göstereceğiz. Özellikle Bayramhacı'nın jeotermal kaynaklarını kullanarak bölgedeki şifalı sularla bir kaplıca merkezi oluşturmayı amaçlıyoruz. Firma yetkililerine toplantıya katıldıkları ve katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Fizibilite çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından projemizin kapılarını aralamış olacağız."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kocasinan, Belediye, kayseri, Turizm, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramhacı Sağlık Turizmi Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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