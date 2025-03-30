Bayramlaşma Geleneği 500 Yıldır Devam Ediyor

Uzun yıllardır süren bayramlaşma geleneğiyle metrelerce kuyruk oluştu

Mehmet Dönmez: "Bu gelenek aşağı yukarı 500 yılı aşkın devam etmekte"

HATAY - Hatay'da Osmanlı döneminden kalma toplu bayramlaşma geleneğinin devam ettiği mahallede bayramlaşmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluştu.

Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, Osmanlı döneminden kalma toplu bayramlaşma geleneğini uzun yıllardır sürdürüyor. Bu yılda sabah namazı için camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından bayramlaşmak için sıraya girdi. Metrelerce kuyruğun oluştuğu mahallede vatandaşlar, tek tek bayramlaşarak bayram heyecanı yaşadı. Yaklaşık bir kilometreyi bulan kuyruk havadna görüntülendi.

"Bu gelenek 500 yılı aşkın süredir devam etmekte"

Uzun yıllardır süren bayramlaşma geleneğini yerine getiren Mehmet Dönmez,"Bezge'de Bayram namazı kılınır, hutbeden sonra insanlar mersin ağacının bitkilerinden elde ettikleri murt ağaçlarıyla mezarlık ziyareti yapılır. Burada mezarların başına mersin ağacının çalıları dikilir, yasini şerif okunur ve mezarlıkta bayramlaşma töreni yapılır. Bu bayramlaşma zincirinde insanlar, bayramlaşıp sıraya durur ve metrelerce kuyruk oluşur. .Bayramlaşma bu şekilde sürer gider, böylece herkes birbiriyle Bayramı ilk saatlerinde kutlamış olur. Bu gelenek aşağı yukarı 500 yılı aşkın devam etmekte" dedi.

"Bugün de yaklaşık 500 metre kadar kuyruk uzadı ve yüzyıllardır da devam ettirmek istiyoruz"

"Mezarlık sonrası da geleneksel bayramlaşma kuyruğuna girerek herkes birbirinin bayramını kutluyor"

Bezge Mahallesi'nde yaşatılan geleneğe sahip çıkan Adem Bağrıyanık,"Atalarımızdan bu yana gelen aşağı yukarı 500 yıldır devam eden geleneğimiz. Önce camiye daha sonrada mezarlığa gidilerek vefat edenlerimiz için Kuranı Kerim ve Yasin'i şerifler okuyoruz. Mezarlık sonrası da geleneksel bayramlaşma kuyruğuna girerek herkes birbirinin bayramını kutluyor. Bugünde yaklaşık 500 metre geleneksel bayramlaşma kuyruğu oldu" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımı bayramlaşma kuyruğuna ellerinden tutarak getiriyoruz"

Çocuklarına geleneğini aktarmaya çalışan baba Mustafa Bağrıyanık, "Çocuklarımı bayramlaşma kuyruğuna ellerinden tutarak getiriyoruz. Çocuklarımıza burada büyüklerimizin nezdinde bayramlaşmaya gördükleri için gelecekteki bayramlaşmaya da bu şekilde İnşallah bayramlaşma geleneğini sağlayacağız" dedi.