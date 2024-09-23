Bayrampaşa\'da 11 Kreş Projesi Başladı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi'nin 11 mahalleye 11 kreş projesinin ilk ikisi, eş zamanlı olarak, Yenidoğan ve Altıntepsi mahallelerinde açıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Her şey söz verdiğimiz gibi ilerliyor. Bayrampaşa'da her şey çok güzel oluyor. Sevgili çocuklarımız için 2 kreşimizde eğitim başladı. 9 kreş daha açarak 11 mahallemize 11 kreş kazandıracağız" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçenin 11 mahallesine 11 kreş projesi devam ediyor. Bu kapsamda, 3-6 yaş arası çocuklar için ilk iki kreş, eş zamanlı olarak, Yuvamız Bayrampaşa ismiyle Yenidoğan ve Altıntepsi mahallelerinde açıldı.

Minik öğrencilerin kreş heyecanına ortak olan Başkan Hasan Mutlu, "Her şey söz verdiğimiz gibi ilerliyor. Bayrampaşa'da her şey çok güzel oluyor. Bir eğitimci olarak eğitimin ne denli önemli olduğunu biliyorum. Bu bağlamda Yuvamız Bayrampaşa projesini başarıyla hayata geçirmenin ve okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan çocuklarımızı yuvalarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili çocuklarımız için 2 kreşimizde eğitim başladı. 9 kreş daha açarak 11 mahallemize 11 kreş kazandıracağız. Eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımız de için her şey çok güzel olacak" diye konuştu.