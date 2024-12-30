Bayrampaşa'da Bulgaristanlı Türklere Yönelik Asimilasyon Politikaları Anıldı

Güncel

(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, 40 yıl önce Bulgaristanlı Türklere yapılan asimilasyon politikasını anlatan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "100 yıl boyunca süren bu baskıları, soykırımları asla unutmayacağız. İnsanlarımızın mezar taşlarına kadar her şeyi ortadan kaldırmak istediler. İnsanların isimlerini değiştirseler de mezar taşlarını yok etseler de kalplerindeki sevgiyi alamadılar" dedi.

Bulgaristanlı Türklere 40 yıl önce yapılan asimilasyon ve kültür soykırımı, BULTÜRK Derneği'nin organizasyonu ve Bayrampaşa Belediyesi'nin ev sahipliğiyle açılan resim sergisi ve sunumlarla anıldı. Bayrampaşa'da Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde yapılan sergiye, Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Hasan Mutlu, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk, CHP İl Sekreteri Soner Özimer ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan günümüze kadar süregelen göçler ve kültürel soykırımı belgeleyen fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Protokol üyeleri, serginin açılışını kırmızı kurdele keserek gerçekleştirdi. Sergide, 1984'te Bulgaristan'daki asimilasyon politikaları, göçlerin Türkiye'ye etkisi ve tarihi olayların izleri görsel bir şölen eşliğinde sunuldu. Sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu, şunları söyledi:

"1980'li yıllardan Balkanlar'da, özellikle Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlarımız üzerinde büyük zulümler, katliamlar oldu. Vatandaşlarımız zorunlu bir şekilde topraklarını terk etmesi için göçe zorlandı. Bu 90'lı yıllara kadar devam etti. Bu kültür soykırımda vatandaşlarımızın isimlerini değiştirmesi, yaşam haklarının sınırlandırılması, ibadet haklarının sınırlandırılması ve ellerinden alınmasıyla başladı. Yerlerini terk etmeleri için büyük bir katliam, baskı yapıldı. 1984-1989 arasında birçok vatandaşımız oradaki her şeyini bırakarak ana vatana geldiler. Burada da ekonomiyle çalışma hayatına büyük katkılar sundular. Orada kalan vatandaşlarımız 89'dan sonra zor şartlarda yaşasalar da ilişkilerini koparmadılar. 100 yıl boyunca süren bu baskıları, soykırımları asla unutmayacağız. İnsanlarımızın mezar taşlarına kadar her şeyi ortadan kaldırmak istediler. İnsanların isimlerini değiştirseler de mezar taşlarını yok etseler de kalplerindeki sevgiyi alamadılar."

Etkinliğin son bölümünde protokol üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Katılımcılar sergiyi, 5 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edebilecek.