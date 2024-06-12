Bayrampaşa'da özel okulun bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Altıntepsi Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde yılan olduğunu fark eden görevliler, durumu Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneğine bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekip, "Hazer yılanı"nı kısa sürede yakalayıp doğaya salmak üzere şehir dışına götürdü.
Dernek Başkanı Ahmet Taşçı, Türkiye'nin en büyük yılanlarından "Hazer yılanı"nı yakalamak için ilçeye geldiklerini belirterek, "Yılanı sağ yakalayıp çantaya koyduk. Şehir dışında doğaya salıyoruz." dedi.
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