Bayrampaşa'da Tır Park Halindeki Araca Çarptı

Bayrampaşa'da manevra yapan tırın park halindeki otomobile çarpması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bayrampaşa'da dar sokakta dönmeye çalışan yabancı plakalı tırın dorsesi park halindeki otomobile çarptı.
Yerinden hareket eden otomobilde hasar oluşurken, tır sürücüsü durmayıp yoluna devam etti.
Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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