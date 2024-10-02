Bayrampaşa'dan Okullara 6.5 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Bayrampaşa'dan Okullara 6.5 Milyon TL Destek

Bayrampaşa\'dan Okullara 6.5 Milyon TL Destek

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ilçedeki 54 devlet okuluna 6 milyon 500 bin TL maddi destek sağlayacaklarını açıkladı. Temizlik, tadilat ve burs imkanları ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyorlar.

02.10.2024 11:22  Güncelleme: 11:36
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ilçedeki 54 devlet okuluna toplam 6 milyon 500 TL maddi destek verileceğini açıkladı. Mutlu, "Her şey ülkemiz, her şey geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız için. Okullarımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, okulların tadilat, boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarına yönelik ilçedeki 54 devlet okuluna toplam 6 milyon 500 TL maddi destek vereceğini açıkladı. Aynı zamanda binlerce öğrenciye de burs verileceği duyruldu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, "Her şey ülkemiz, her şey geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız için. Temizlik ve bakım çalışmalarımızla bir yandan öğrencilerimize tertemiz okul bahçeleri sunarken bir yandan da eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımızı ön planda tutarak kreşler açtık. Ailelerimizin ekonomisine katkıda bulunmak ve ilkokula yeni başlayacak yavrularımızı mutlu etmek için onlara kırtasiye setleri hediye ettik. Şimdi de, tadilat, boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarına yönelik 54 devlet okulumuza toplam 6 milyon 500 TL maddi destek yapıyoruz. Aynı zamanda binlerce öğrencimize de burs vereceğiz. Bayrampaşa'mızın çocukları da öğrencileri de mutlu olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'dan Okullara 6.5 Milyon TL Destek - Son Dakika

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