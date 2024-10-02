Bayrampaşa'dan Okullara 6,5 Milyon TL Destek - Son Dakika
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Bayrampaşa'dan Okullara 6,5 Milyon TL Destek

Bayrampaşa\'dan Okullara 6,5 Milyon TL Destek

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ilçedeki 54 devlet okuluna toplam 6 milyon 500 bin TL maddi destek vereceklerini açıkladı. Başkan Mutlu, eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yaparak, öğrencilere burs verme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

02.10.2024 14:39  Güncelleme: 14:56
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ilçedeki 54 devlet okuluna toplam 6 milyon 500 bin TL maddi destek vereceklerini açıkladı. Eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Mutlu, "Her şey ülkemiz, her şey geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız için. Okullarımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi okulların tadilat, boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarına yönelik ilçedeki 54 devlet okuluna toplam 6 milyon 500 bin TL maddi destek veriyor. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, okullara  verilecek 6 milyon 500 bin TL'lik destek paketini içeren protokolü, ilçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur ile birlikte imzaladı.

Öğrencilere burs verilecek

Öte yandan, Belediye, binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine burs vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başvuruların hala devam ettiği burslardan yararlanma hakkı kazananlar yakında açıklanacak.

"Bayrampaşa'mızın çocukları da öğrencileri de mutlu olacak"

Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Her şey ülkemiz, her şey geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız için. Temizlik ve bakım çalışmalarımızla bir yandan öğrencilerimize tertemiz okul bahçeleri sunarken bir yandan da eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımızı ön planda tutarak kreşler açtık. Ailelerimizin ekonomisine katkıda bulunmak ve ilkokula yeni başlayacak yavrularımızı mutlu etmek için onlara kırtasiye setleri hediye ettik. Şimdi de, tadilat, boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarına yönelik 54 devlet okulumuza toplam 6 milyon 500 bin TL maddi destek yapıyoruz. Aynı zamanda binlerce öğrencimize de burs vereceğiz. Bayrampaşa'mızın çocukları da öğrencileri de mutlu olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'dan Okullara 6,5 Milyon TL Destek - Son Dakika

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