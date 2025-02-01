Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yürürlüğe girdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın imzasıyla yeni atama kararları yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlık, resmi kurum ve kuruluşlarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

01.02.2025 01:03
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı ile bazı resmi kuurm ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri Bahri Horasan, Bünyamin Işık, Cenk Selahattin Celep, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, Mehmet Ali Yaprak ve Merve Yılmazsoy Coşkun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, görevden alındı.

İŞTE TÜM ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Duygu Eşiyok, Emel Özcan Güneş, Hüseyin Kasay, Mehmet Akif Akçalı, Seda Yavuz ve Şükrü Kerem Akar İş Başmüfettişliklerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişliklerine 47 Başmüfettiş, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, Vergi Müfettiş Yardımcısı Murat Seyfi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüğüne, Ali Rıza Akın Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bahameddin Karaköse, Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Emre Elmalı, açık bulunan Müfettişliklere Müfettiş Yardımcıları İlkant Karacaoğlu ve Selami Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Mustafa Sönmez, Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişleri Ayhan Gacar, Gökhan Kırdı, Sezgi Alaslan, Zeynep Güner, Hilmi Gül ve Tevfik Tulum, Başmüfettişliklere atandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yürürlüğe girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • AHMET YILMAZ:
    Biatçi liyakatçilar sarayin emrine 1 1 Yanıtla
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