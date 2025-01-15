Bazı Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yapılan Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Bazı Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yapılan Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete'de

Bazı Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yapılan Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete\'de

Bazı resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Adalet Akademesi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alınırken, yerine Bekir Altun atandı.

15.01.2025 02:02
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(ANKARA) -Bazı resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Adalet Akademesi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alınırken, yerine Bekir Altun atandı.

Türkiye Adalet Akademisi ve Adli Tıp Kurumu'nda yapılan atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; görevden alınan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in yerine Bekir Altun, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığı'na Uzm. Dr. Mehmet Ali Selçuk, Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Şenol Turan ve Adli Tıp Kurumu'nun çeşitli üyeliklerine 19 kişi atandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bazı Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yapılan Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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