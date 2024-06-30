Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, logo revizyonu iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, logo revizyonu iddialarına yanıt verdi

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Belediye Meclisinde logo revizyonu konusunda yapılan iddialara cevap verdi. Akın, iddiaları montaj olarak nitelendirerek, AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'a yanıt verdi. Akın, personelin daha önce AK Parti iktidarında olduğunu belirterek, iddiaların hakaret olduğunu ifade etti.

30.06.2024 11:44  Güncelleme: 14:59
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Belediye Meclisinde logo revizyonu konusunda "Daha önce el kaldırdığım video montajlanarak sanki oy birliği imajı veriliyor" ifadelerini kullanan AKP Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'a yanıt verdi. Başkan Akın, "Buradaki personel sizin daha önce AK Parti iktidarında olan personel. Eğer, buradakilere montajcı diyorsanız, o zaman bu arkadaşlara hakaret ediyorsunuzdur. ya işinizi doğru yapın ya okuduğunuzu anlayın ya da sorun" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı ikinci birleşiminde; Başkan Akın, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Yasin Sağay'ın "montaj" iddialarına yanıt verdi. Geçen birleşimde tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen " Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin logosunun revizyon edilmesi maddesine AK Parti Grubu bu birleşimde itiraz ederek tutanaklara ret oyu olarak geçmesini istedi.

Başkan Akın, itirazını kürsüde dile getiren Yasin Sağay'ın "Daha önce el kaldırdığım video montajlanarak sanki oy birliği imajı veriliyor" sözlerine şu yanıtı verdi:

"Buradaki personel sizin daha önce AK Parti iktidarında olan personel. Eğer, buradakilere montajcı diyorsanız, o zaman bu arkadaşlara hakaret ediyorsunuzdur. ya işinizi doğru yapın ya okuduğunuzu anlayın ya da sorun. Her gittiğimiz yerde Büyükşehir logosunun altında hepimizin, bütün belediyelerimizin logosunun olmasını istiyorum. ve inşallah, ben bunun olacağına eminim. Biliyorum ki birlikte olursak yan yana da yürürsek ki yürüyoruz. Balıkesir, tam anlamıyla hak ettiği noktaya gelip, el birliğiyle kimseyi ayırmadan hep beraber inşallah bunu daha da büyütmeyi istiyoruz. Bu konuda destekleriniz için de teşekkür ederim. Dönüşüm Kongresi'ni boşuna yapmadık. Balıkesir dönüşüyor, Balıkesir gelişiyor, Balıkesir güzelleşiyor hemşehrim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, logo revizyonu iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

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