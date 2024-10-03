BBC\'den Johnson Röportajı İptal

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, sunucu Laura Kuenssberg'in ekibi için hazırladığı röportaj brifing notlarını yanlışlıkla eski Başbakan Boris Johnson'a göndermesinin ardından yapacağı röportajı iptal etti.

BBC'nin deneyimli sunucusu Kuenssberg, X'teki paylaşımında, eski Başbakan'la röportaj yapmaya hazırlanırken ekibi için hazırladığı brifing notlarını yanlışlıkla Johnson'a gönderdiğini bildirdi.

Sunucu, bunun röportajın yapılmasının doğru olmadığı anlamına geldiğini belirterek, "Bu, çok sinir bozucu bir durum ve sorulması gereken pek çok önemli soru varken bunun utanç verici ve hayal kırıklığından başka bir şey olduğunu iddia etmenin anlamı yok. Mahcubiyeti bir kenara bırakırsak dürüstlük en iyi politikadır." ifadelerini kullandı.

"Bu durum röportajı savunulamaz hale getirmektedir"

BBC News Press Team'in X hesabından yaptığı paylaşımda da Johnson ile gerçekleştirilmesi planlanan röportajın iptal edildiği doğrulandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Laura'nın da açıkladığı üzere meslektaşları için hazırlanan röportaj brifing notları, yanlışlıkla kendisiyle paylaşılmıştır. Bu durum röportajı savunulamaz hale getirmektedir. Bu şartlar altında hem BBC hem de Johnson'ın ekibi, bunun en iyi yol olduğu konusunda hemfikirdir."

BBC One'da TSİ 21.30'da yayımlanması planlanan program, 2019-2022 döneminde başbakanlık yapan Johnson'ın görevden ayrılmasından bu yana vereceği ilk önemli röportaj olarak tanıtılıyordu.

Johnson'ın, röportajda Brexit, hükümetinin Kovid-19 salgınını ele alışı ve başbakanlık yaptığı dönemdeki parti skandalına değinmesi öngörülüyordu.

Eski Başbakan Johnson'ın gelecek hafta "Unleashed" adlı anı kitabı ve biyografisi yayımlanacak.