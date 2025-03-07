BBDSO'dan Kadınlar Günü Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu'nun konuk olduğu konseri şef İbrahim Yazıcı yönetti.
Piyanist Dürrüoğlu, sevilen ve beğenilen klasik müzik eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda Muhiddin Dürrüoğlu ve İbrahim Yazıcı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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