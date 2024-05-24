Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) "Gitar Akşamı" konserinde, gitar sanatçısı Ayşegül Koca ve Ricardo Moyano sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Yalçın Adıgüzel yönetti.
Gecede solistler, "Gitar Konçerotsu-Concierto Aranjuez" ve "Arjantin Süiti" eserlerini orkestra eşliğinde çaldı.
Konser sonunda solistler, şef ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › BBDSO'nun 'Gitar Akşamı' Konseri Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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