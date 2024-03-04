Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.
Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.
Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, şoför Murat Öksüz ve Destici'nin koruması Mehmet Özkul yaralandı.
Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın, Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 001 plakalı makam aracının, Reşadiye-Tokat kara yolu Darıderesi mevkisinde yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.
"Sayın Destici'yi bir iki saat içinde taburcu edebiliriz"
İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, AA muhabirine, Reşadiye Devlet Hastanesi'nden Tokat Devlet Hastanesi'ne getirilen Mustafa Destici'nin sağlık kontrollerinin yapıldığını söyledi.
Destici'nin genel durumunun iyi olduğunu bildiren Bıyık, "Tokat Devlet Hastanesi'nde Sayın Destici'nin, tomografisi çekildi. Tomografi sonucunda herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Sayın Destici'yi bir iki saat içinde taburcu edebiliriz." dedi.
Bıyık, BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar'ın kazada göğüs kısmından darbe aldığını, tomografisi çekilen Omalar'ın genel durumunu doktorların değerlendireceğini aktardı.
Kazada yaralanan ve Reşadiye Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren şoför Murat Öksüz ile Destici'nin koruması Mehmet Özkul'un, sağlık durumlarının da iyi olduğu vurgulandı.
Son Dakika › Güncel › BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat'ta trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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