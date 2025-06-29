BBP Salıpazarı\'nda Candal Güven Tazeledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Salıpazarı İlçe Başkanı Mehmet Candal 2. olağan kongrede güven tazeledi.

Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını eski Çarşamba BBP İlçe Başkanı Ertan Sağlam üstlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan olağan kongreye tek aday olarak giren mevcut ilçe başkanı Candan, yeniden başkanlığa seçildi.

BBP Samsun İl Başkanı Bahadır Şahin ve Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'nın da birer konuşma yaptığı kongrede, Candan, kongreye katılan tüm misafirlere ve oy kullanan üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde daha güçlü ve dinamik bir teşkilat için çalışacaklarını ifade etti.