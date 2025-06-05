BDT Zirvesi Duşanbe'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BDT Zirvesi Duşanbe'de Yapıldı

05.06.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BDT Hükümet Başkanları Konseyi toplantısı Tacikistan'da gerçekleştirildi, ticaret artışı vurgulandı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Hükümet Başkanları (Başbakanlar) Konseyi Toplantısı, dönem başkanı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapıldı.

Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda'nın başkanlığındaki toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hocamurat Geldimuradov ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Katılımcılar, toplantı öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

Kırgızistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Kasımaliyev, Kırgızistan ile BDT ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaret hacminin geçen yıl yüzde 10 arttığını belirterek, bunun toplam ticaret hacminin yüzde 37,4'ünü oluşturduğunu, yüzde 48,2'sinin ihracat, yüzde 34'ünün ise ithalattan oluştuğunu ifade etti.

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mişustin, 2024'te Rusya'nın ticaret cirosu içinde BDT ülkelerinin payının yüzde 15,5'i aştığını kaydetti.

Mişustin, mevkidaşlarını Rusya'nın Ekaterinburg şehrinde 7-10 Temmuz'da yapılacak "İnnoprom" Sanayi Fuarı'na ve 24-26 Temmuz'da Altay'da ekoloji ve doğa korumayı konusunda düzenlenecek konferansa davet etti.

Azerbaycan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, insani yardım işbirliğini, BDT içindeki temel etkileşim alanlarından biri olarak nitelendiren Asadov, bu yıl 28 Eylül-8 Ekim'de Gence ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde 3. BDT Oyunlarının düzenleneceğini hatırlattı.

Asadov, Azerbaycan'ın BDT üyesi ülkelerle ticaret ve ekonomik bağların daha da genişletilmesine büyük önem verdiğini belirterek, "Bu bağlamda Azerbaycan'ın BDT ülkeleriyle ticaret cirosu 2024'te yüzde 7 arttı." ifadesini kullandı.

Kazakistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre Bektenov, karşılıklı ticaretin istikrarlı şekilde büyüdüğünü dile getirerek, "2024 yılında Kazakistan'ın BDT ülkeleriyle ticaret cirosu yüzde 1,2 artarak 37,3 milyar dolara ulaştı." bilgisini paylaştı.

Bir dizi belge görüşülerek onaylandı

BDT'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, toplantıda "Ağır Mühendislik Endüstrilerinin Geliştirilmesinde İşbirliği Anlaşması"nın imzalandığı bildirildi.

Bu anlaşmayla sanayi sektöründe bilgi ve en iyi uygulamaların değişimi, ekonominin gerçek sektörlerinde yüksek nitelikli personel eğitimi, yeni teknolojik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve üretim teknolojilerinin modernizasyonu, üretim hacimlerinin artmasına ve katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve bilim yoğun ürünlerin ihracatına katkıda bulunan üretim zincirlerinin oluşturulması ve teşvik edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Toplantıda, "Hafif Sanayi Alanında Topluluk Üye Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Konsepti ve Uygulanmasına İlişkin Eylem Planı", yenilenen "Halk Sağlığı Koruma Alanında İşbirliği Konsepti"nin onaylandığı, Bağımsız Devletler Topluluğu Gönüllüleri Forumu Yönetmeliği'nin kabul edildiği belirtildi.

BDT Hükümet Başkanları Konseyinin gelecek toplantısının 30 Eylül'de Belarus'un başkenti Minsk'te yapılmasına karar verildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı, BDT üyesi ülkelerin başbakanlarıyla görüştü

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesini ziyaret eden BDT üyesi ülkelerin başbakanlarıyla bir araya geldi.

Rahman, Tacikistan'ın BDT dönem başkanlığı çerçevesinde tüm katılımcı devletlerin çok taraflı işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönünde yapıcı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

BDT üyesi ülkeler arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin bağları geliştirmekten geçtiğini ifade eden Rahman, güvenlik alanında işbirliğinin genişletilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tacikistan, Politika, Güvenlik, Duşanbe, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BDT Zirvesi Duşanbe'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
23:12
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:37:06. #7.13#
SON DAKİKA: BDT Zirvesi Duşanbe'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.