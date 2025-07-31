Beijing'de Şiddetli Yağışlar: 44 Kayıp

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan şiddetli yağışların ardından düzenlenen sel kontrolü ve afet yardımı konulu basın toplantısında, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan katılımcılar, 31 Temmuz 2025.

Beijing'de perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, şiddetli yağışlar sonucu 44 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)