Beijing'de Ulaşım Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in alt merkezi olan Tongzhou bölgesindeki Beijing alt merkez kapsamlı ulaşım merkezi inşaat sahası, 26 Şubat 2025.

Asya'nın en büyük yeraltı ulaşım kompleksi olan Beijing alt merkez kapsamlı ulaşım merkezinin inşaatı sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Ulaşım merkezinin planlandığı üzere 2025 yılı sonunda tamamlanması halinde bölgeler arası ve şehirler arası demiryolları ile çeşitli metro hatlarını birbirine bağlaması bekleniyor. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)